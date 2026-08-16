قیمت امروز Function FBTC

قیمت لحظه‌ ای Function FBTC (FBTC) در حال حاضر برابر با $ 62,708 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FBTC به USD برابر با $ 62,708 برای هر FBTC می‌ باشد.

توکن Function FBTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 530,359,517 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.46K FBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FBTC در بازه‌ ای بین $ 62,428 (حداقل) و $ 62,745 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 127,954 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 11,469.83 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -2.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.84 رسیده است.

اطلاعات بازار Function FBTC (FBTC)

ارزش بازار $ 530.36M$ 530.36M $ 530.36M حجم (24 ساعته) $ 48.84$ 48.84 $ 48.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 530.36M$ 530.36M $ 530.36M سرمایه در گردش 8.46K 8.46K 8.46K عرضه کل 8,458.44242825 8,458.44242825 8,458.44242825

ارزش بازار فعلی Function FBTC برابر است با $ 530.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.84. عرضه در گردش FBTC برابر است با 8.46K، و عرضه کل آن 8458.44242825 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 530.36M است.