قیمت امروز Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

قیمت لحظه‌ ای Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) در حال حاضر برابر با $ 1.087 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOPAL به USD برابر با $ 1.087 برای هر NOPAL می‌ باشد.

توکن Nest BlackOpal LiquidStone II Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,474,944 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 63.00M NOPAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOPAL در بازه‌ ای بین $ 1.087 (حداقل) و $ 1.087 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.25 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.958277 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOPAL طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

ارزش بازار $ 68.47M$ 68.47M $ 68.47M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.47M$ 68.47M $ 68.47M سرمایه در گردش 63.00M 63.00M 63.00M عرضه کل 63,000,561.8408 63,000,561.8408 63,000,561.8408

ارزش بازار فعلی Nest BlackOpal LiquidStone II Vault برابر است با $ 68.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش NOPAL برابر است با 63.00M، و عرضه کل آن 63000561.8408 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.47M است.