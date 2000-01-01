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برترین توکن‌ های NFTFi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش NFTFi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3713
-0.03%
-2.83%
-8.56%
$ 92.70M
$ 177.13K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006183
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01324
+0.53%
+0.76%
-4.82%
$ 37.33M
$ 4.43M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02095402
+3.10%
+0.04%
-23.12%
$ 20.65M
$ 2.22M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10078
-0.01%
+0.10%
-1.03%
$ 18.45M
$ 1.42M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002749
-0.07%
+2.09%
-6.72%
$ 11.73M
$ 23.97M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.01215
-0.26%
-1.02%
+5.91%
$ 11.51M
$ 7.24M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00654403
+0.28%
-0.01%
-7.82%
$ 5.94M
$ 27.80K
9
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 568.49
-1.13%
-0.14%
-16.93%
$ 5.68M
$ 168.23K
10
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003116
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
11
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
12
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00229618
+0.04%
+0.06%
-10.10%
$ 1.93M
$ 2.16K
13
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.164E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 1.16M
--
14
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0014914
+0.05%
+0.00%
-1.97%
$ 1.08M
$ 554.57
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00101162
+0.14%
-0.00%
-5.00%
$ 777.32K
$ 100.59
16
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.31
0.00%
--
+4.52%
$ 709.83K
$ 1.02K
17
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00077129
0.00%
--
-2.05%
$ 648.02K
$ 11.85
18
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00078273
0.00%
--
-3.75%
$ 565.82K
$ 1.16K
19
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058201
-0.09%
--
-3.47%
$ 562.37K
$ 102.27
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01768154
-1.35%
+0.04%
-0.14%
$ 530.21K
$ 335.41K
21
K9
K9
K9
$ 0.00044745
+0.01%
-0.09%
-39.84%
$ 502.49K
$ 5.13K
22
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
-0.50%
$ 254.02K
$ 18.65
23
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026549
+0.09%
--
-4.70%
$ 248.24K
$ 459.12
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-3.16%
$ 225.89K
$ 750.13
25
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
+0.00%
-15.07%
$ 208.07K
$ 13.65
26
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
0.00%
$ 195.15K
$ 8.46
27
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.0002028
0.00%
--
-3.05%
$ 187.08K
$ 61.31
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
0.00%
$ 170.87K
$ 34.19
29
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018346
0.00%
--
-2.15%
$ 170.49K
$ 4.75
30
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018332
-0.15%
--
-2.57%
$ 165.22K
$ 165.68
31
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
32
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020764
0.00%
--
-3.52%
$ 159.59K
$ 669.71
33
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.0001686
0.00%
--
-1.81%
$ 157.24K
$ 10.82
34
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
+0.00%
+4.98%
$ 154.09K
$ 139.61
35
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015836
0.00%
+0.00%
-8.72%
$ 145.70K
$ 1.60K
36
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00017327
+0.11%
+0.01%
-3.02%
$ 138.43K
$ 99.98
37
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016596
0.00%
+0.02%
-5.76%
$ 137.33K
$ 1.59
38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
0.00%
$ 136.63K
$ 300.21
39
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.841E-5
0.00%
+0.10%
-2.20%
$ 117.03K
--
40
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.51
+2.27%
+0.00%
-25.45%
$ 115.24K
$ 3.69K
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00010729
0.00%
0.00%
-6.91%
$ 107.29K
$ 844.46
42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015662
0.00%
+0.00%
-6.83%
$ 90.25K
$ 253.69
43
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00192356
+0.09%
+0.00%
-0.94%
$ 82.86K
$ 2.70
44
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
+1.62%
$ 71.65K
--
45
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.97116E-7
0.00%
-0.40%
-2.02%
$ 66.56K
--
46
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.00010059
0.00%
--
-15.33%
$ 54.92K
$ 3.47K
47
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.351E-5
0.00%
-1.90%
-2.00%
$ 48.83K
--
48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.338E-5
0.00%
-1.30%
+3.80%
$ 38.64K
--
49
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.67E-5
0.00%
-1.70%
+14.12%
$ 38.35K
--
50
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+4.83%
$ 27.13K
--

سوالات متداول

توکن‌ های NFTFi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های NFTFi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 54 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $282.63M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن NFTFi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته NFTFi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BDGSTRAT با ثبت تغییر قیمتی 5.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن NFTFi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 54 توکن از دسته NFTFi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص NFTFi می‌توان به BP, DOG, BLUR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته NFTFi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های NFTFi در حال حاضر حدود $282.63M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش NFTFi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.