قیمت امروز Itheum

قیمت لحظه‌ ای Itheum (ITHEUM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ITHEUM به USD برابر با $ 0 برای هر ITHEUM می‌ باشد.

توکن Itheum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 136,632 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 827.50M ITHEUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ITHEUM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.782059 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ITHEUM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -7.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.58 رسیده است.

اطلاعات بازار Itheum (ITHEUM)

ارزش بازار $ 136.63K$ 136.63K $ 136.63K حجم (24 ساعته) $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 140.35K$ 140.35K $ 140.35K سرمایه در گردش 827.50M 827.50M 827.50M عرضه کل 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

ارزش بازار فعلی Itheum برابر است با $ 136.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.58. عرضه در گردش ITHEUM برابر است با 827.50M، و عرضه کل آن 850000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 140.35K است.