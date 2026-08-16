قیمت امروز GLHFStrategy

قیمت لحظه‌ ای GLHFStrategy (GLHFSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GLHFSTR به USD برابر با $ 0 برای هر GLHFSTR می‌ باشد.

توکن GLHFStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 145,703 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 920.05M GLHFSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GLHFSTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GLHFSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.60K رسیده است.

اطلاعات بازار GLHFStrategy (GLHFSTR)

ارزش بازار $ 145.70K$ 145.70K $ 145.70K حجم (24 ساعته) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 145.70K$ 145.70K $ 145.70K سرمایه در گردش 920.05M 920.05M 920.05M عرضه کل 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

ارزش بازار فعلی GLHFStrategy برابر است با $ 145.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.60K. عرضه در گردش GLHFSTR برابر است با 920.05M، و عرضه کل آن 920050564.5580591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.70K است.