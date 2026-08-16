قیمت امروز CheckStrategy

قیمت لحظه‌ ای CheckStrategy (CHKSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHKSTR به USD برابر با $ 0 برای هر CHKSTR می‌ باشد.

توکن CheckStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 254,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 913.87M CHKSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHKSTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00485116 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHKSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.65 رسیده است.

اطلاعات بازار CheckStrategy (CHKSTR)

ارزش بازار $ 254.02K$ 254.02K $ 254.02K حجم (24 ساعته) $ 18.65$ 18.65 $ 18.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 254.02K$ 254.02K $ 254.02K سرمایه در گردش 913.87M 913.87M 913.87M عرضه کل 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277

ارزش بازار فعلی CheckStrategy برابر است با $ 254.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.65. عرضه در گردش CHKSTR برابر است با 913.87M، و عرضه کل آن 913871935.7045277 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 254.02K است.