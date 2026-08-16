قیمت امروز PainStrategy

قیمت لحظه‌ ای PainStrategy (PAINSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAINSTR به USD برابر با $ 0 برای هر PAINSTR می‌ باشد.

توکن PainStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 248,118 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 935.09M PAINSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAINSTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0050036 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAINSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -4.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 458.87 رسیده است.

اطلاعات بازار PainStrategy (PAINSTR)

ارزش بازار $ 248.12K$ 248.12K $ 248.12K حجم (24 ساعته) $ 458.87$ 458.87 $ 458.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.12K$ 248.12K $ 248.12K سرمایه در گردش 935.09M 935.09M 935.09M عرضه کل 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193 935,086,140.3821193

ارزش بازار فعلی PainStrategy برابر است با $ 248.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 458.87. عرضه در گردش PAINSTR برابر است با 935.09M، و عرضه کل آن 935086140.3821193 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.12K است.