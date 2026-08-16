قیمت امروز Claynosaurz Strategy

قیمت لحظه‌ ای Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CNZSTRAT به USD برابر با $ 0 برای هر CNZSTRAT می‌ باشد.

توکن Claynosaurz Strategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,917 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 545.96M CNZSTRAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CNZSTRAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00188256 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CNZSTRAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

ارزش بازار $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K حجم (24 ساعته) $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K سرمایه در گردش 545.96M 545.96M 545.96M عرضه کل 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

ارزش بازار فعلی Claynosaurz Strategy برابر است با $ 54.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.47K. عرضه در گردش CNZSTRAT برابر است با 545.96M، و عرضه کل آن 545959347.1942501 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.92K است.