PunkStrategyPNKSTR چیست

منبع PunkStrategy (PNKSTR) وب سایت رسمی

PNKSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس PunkStrategy (PNKSTR)

درک، توکنومیکس PunkStrategy (PNKSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PNKSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PunkStrategy (PNKSTR) امروز PunkStrategy (PNKSTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PNKSTR به واحد USD برابر است با 0.067021 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PNKSTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.067021 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PNKSTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PunkStrategy چقدر است؟ ارزش بازار PNKSTR برابر است با $ 63.66M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PNKSTR چقدر است؟ عرضه در گردش PNKSTR برابر است با 949.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PNKSTR چقدر بوده است؟ PNKSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.31653 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PNKSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PNKSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00698235 USD رسید. حجم معاملات PNKSTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PNKSTR برابر است با -- USD . آیا PNKSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PNKSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PNKSTR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PunkStrategy (PNKSTR)