قیمت امروز OtherdeedStrategy

قیمت لحظه‌ ای OtherdeedStrategy (DEEDSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEEDSTR به USD برابر با $ 0 برای هر DEEDSTR می‌ باشد.

توکن OtherdeedStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 208,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 919.92M DEEDSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEEDSTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEEDSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.65 رسیده است.

اطلاعات بازار OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

ارزش بازار $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K حجم (24 ساعته) $ 13.65$ 13.65 $ 13.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 208.07K$ 208.07K $ 208.07K سرمایه در گردش 919.92M 919.92M 919.92M عرضه کل 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

ارزش بازار فعلی OtherdeedStrategy برابر است با $ 208.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.65. عرضه در گردش DEEDSTR برابر است با 919.92M، و عرضه کل آن 919921861.1434648 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 208.07K است.