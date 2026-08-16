قیمت امروز GobStrategy

قیمت لحظه‌ ای GobStrategy (GOBSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOBSTR به USD برابر با $ 0 برای هر GOBSTR می‌ باشد.

توکن GobStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 159,589 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 768.59M GOBSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOBSTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0075855 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOBSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 669.71 رسیده است.

اطلاعات بازار GobStrategy (GOBSTR)

ارزش بازار $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K حجم (24 ساعته) $ 669.71$ 669.71 $ 669.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K سرمایه در گردش 768.59M 768.59M 768.59M عرضه کل 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

ارزش بازار فعلی GobStrategy برابر است با $ 159.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 669.71. عرضه در گردش GOBSTR برابر است با 768.59M، و عرضه کل آن 768589890.0764761 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 159.59K است.