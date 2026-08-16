قیمت امروز NakamotoStrategy

قیمت لحظه‌ ای NakamotoStrategy (NAKASTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAKASTR به USD برابر با $ 0 برای هر NAKASTR می‌ باشد.

توکن NakamotoStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 136,635 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NAKASTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAKASTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAKASTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 300.21 رسیده است.

اطلاعات بازار NakamotoStrategy (NAKASTR)

ارزش بازار $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K حجم (24 ساعته) $ 300.21$ 300.21 $ 300.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NakamotoStrategy برابر است با $ 136.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 300.21. عرضه در گردش NAKASTR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 136.64K است.