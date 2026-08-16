قیمت امروز V1 Punk Strategic Reserve

قیمت لحظه‌ ای V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUNKSR به USD برابر با $ 0 برای هر PUNKSR می‌ باشد.

توکن V1 Punk Strategic Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,868 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 610.85M PUNKSR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUNKSR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUNKSR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.19 رسیده است.

اطلاعات بازار V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

ارزش بازار $ 170.87K$ 170.87K $ 170.87K حجم (24 ساعته) $ 34.19$ 34.19 $ 34.19 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 266.74K$ 266.74K $ 266.74K سرمایه در گردش 610.85M 610.85M 610.85M عرضه کل 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

ارزش بازار فعلی V1 Punk Strategic Reserve برابر است با $ 170.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.19. عرضه در گردش PUNKSR برابر است با 610.85M، و عرضه کل آن 953589731.5049181 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 266.74K است.