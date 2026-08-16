قیمت امروز Nakamigo

قیمت لحظه‌ ای Nakamigo (MEEGSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEEGSTR به USD برابر با $ 0 برای هر MEEGSTR می‌ باشد.

توکن Nakamigo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 154,088 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 881.92M MEEGSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEEGSTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEEGSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 139.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Nakamigo (MEEGSTR)

ارزش بازار $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K حجم (24 ساعته) $ 139.61$ 139.61 $ 139.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K سرمایه در گردش 881.92M 881.92M 881.92M عرضه کل 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

ارزش بازار فعلی Nakamigo برابر است با $ 154.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 139.61. عرضه در گردش MEEGSTR برابر است با 881.92M، و عرضه کل آن 881921762.4650241 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 154.09K است.