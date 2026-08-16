قیمت امروز ChimpStrategy

قیمت لحظه‌ ای ChimpStrategy (CHMPSTR) در حال حاضر برابر با $ 0.00229677 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHMPSTR به USD برابر با $ 0.00229677 برای هر CHMPSTR می‌ باشد.

توکن ChimpStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,926,869 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 838.91M CHMPSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHMPSTR در بازه‌ ای بین $ 0.00213409 (حداقل) و $ 0.00230366 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00693592 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00151428 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHMPSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -13.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.16K رسیده است.

اطلاعات بازار ChimpStrategy (CHMPSTR)

ارزش بازار $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M حجم (24 ساعته) $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M سرمایه در گردش 838.91M 838.91M 838.91M عرضه کل 838,913,724.5963483 838,913,724.5963483 838,913,724.5963483

ارزش بازار فعلی ChimpStrategy برابر است با $ 1.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.16K. عرضه در گردش CHMPSTR برابر است با 838.91M، و عرضه کل آن 838913724.5963483 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.93M است.