قیمت امروز Harambe

قیمت لحظه‌ ای Harambe (HARAMBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HARAMBE به USD برابر با $ 0 برای هر HARAMBE می‌ باشد.

توکن Harambe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,164,987 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B HARAMBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HARAMBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HARAMBE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Harambe (HARAMBE)

ارزش بازار $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Harambe برابر است با $ 1.16M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HARAMBE برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.16M است.