قیمت امروز Fwogs Strategy

قیمت لحظه‌ ای Fwogs Strategy (FWOGSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FWOGSTR به USD برابر با $ 0 برای هر FWOGSTR می‌ باشد.

توکن Fwogs Strategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,646 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 919.16M FWOGSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FWOGSTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FWOGSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fwogs Strategy (FWOGSTR)

ارزش بازار $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K سرمایه در گردش 919.16M 919.16M 919.16M عرضه کل 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342 919,160,921.3104342

ارزش بازار فعلی Fwogs Strategy برابر است با $ 71.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FWOGSTR برابر است با 919.16M، و عرضه کل آن 919160921.3104342 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.65K است.