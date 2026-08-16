قیمت امروز Strategy Punks

قیمت لحظه‌ ای Strategy Punks ($STRPNK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $STRPNK به USD برابر با $ 0 برای هر $STRPNK می‌ باشد.

توکن Strategy Punks در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B $STRPNK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $STRPNK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00242568 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $STRPNK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 844.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Strategy Punks ($STRPNK)

ارزش بازار $ 107.29K$ 107.29K $ 107.29K حجم (24 ساعته) $ 844.46$ 844.46 $ 844.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 107.29K$ 107.29K $ 107.29K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Strategy Punks برابر است با $ 107.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 844.46. عرضه در گردش $STRPNK برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 107.29K است.