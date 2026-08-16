قیمت امروز RektStrategy

قیمت لحظه‌ ای RektStrategy (REKTSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REKTSTR به USD برابر با $ 0 برای هر REKTSTR می‌ باشد.

توکن RektStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 161,249 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 904.00M REKTSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REKTSTR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REKTSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 535.12 رسیده است.

اطلاعات بازار RektStrategy (REKTSTR)

ارزش بازار $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K حجم (24 ساعته) $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K سرمایه در گردش 904.00M 904.00M 904.00M عرضه کل 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

ارزش بازار فعلی RektStrategy برابر است با $ 161.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 535.12. عرضه در گردش REKTSTR برابر است با 904.00M، و عرضه کل آن 904000656.9704607 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 161.25K است.