قیمت امروز VibeStrategy

قیمت لحظه‌ ای VibeStrategy (VIBESTR) در حال حاضر برابر با $ 0.00148907 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VIBESTR به USD برابر با $ 0.00148907 برای هر VIBESTR می‌ باشد.

توکن VibeStrategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,079,676 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 725.02M VIBESTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VIBESTR در بازه‌ ای بین $ 0.00148499 (حداقل) و $ 0.00149302 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01527444 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00132091 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VIBESTR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -5.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 290.36 رسیده است.

اطلاعات بازار VibeStrategy (VIBESTR)

ارزش بازار $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M حجم (24 ساعته) $ 290.36$ 290.36 $ 290.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M سرمایه در گردش 725.02M 725.02M 725.02M عرضه کل 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578

ارزش بازار فعلی VibeStrategy برابر است با $ 1.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 290.36. عرضه در گردش VIBESTR برابر است با 725.02M، و عرضه کل آن 725015200.5008578 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.08M است.