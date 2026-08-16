قیمت امروز Bodoggos Strategy

قیمت لحظه‌ ای Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BDGSTRAT به USD برابر با $ 0 برای هر BDGSTRAT می‌ باشد.

توکن Bodoggos Strategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,134 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 954.56M BDGSTRAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BDGSTRAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BDGSTRAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)

ارزش بازار $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K سرمایه در گردش 954.56M 954.56M 954.56M عرضه کل 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416

ارزش بازار فعلی Bodoggos Strategy برابر است با $ 27.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BDGSTRAT برابر است با 954.56M، و عرضه کل آن 954559362.9711416 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.13K است.