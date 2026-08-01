قیمت امروز Awoo

قیمت لحظه‌ ای Awoo (AWOO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AWOO به USD برابر با $ 0 برای هر AWOO می‌ باشد.

توکن Awoo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,348 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.99M AWOO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AWOO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AWOO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +7.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Awoo (AWOO)

ارزش بازار $ 38.35K$ 38.35K $ 38.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.35K$ 38.35K $ 38.35K سرمایه در گردش 499.99M 499.99M 499.99M عرضه کل 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553

ارزش بازار فعلی Awoo برابر است با $ 38.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AWOO برابر است با 499.99M، و عرضه کل آن 499989973.55639553 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.35K است.