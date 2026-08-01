قیمت امروز Anome

قیمت لحظه‌ ای Anome (ANOME) در حال حاضر برابر با $ 0.01772165 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANOME به USD برابر با $ 0.01772165 برای هر ANOME می‌ باشد.

توکن Anome در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 531,634 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30.00M ANOME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANOME در بازه‌ ای بین $ 0.01673768 (حداقل) و $ 0.0179734 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.198258 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00734374 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANOME طی یک ساعت گذشته به میزان -0.89% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 337.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Anome (ANOME)

ارزش بازار $ 531.63K$ 531.63K $ 531.63K حجم (24 ساعته) $ 337.51K$ 337.51K $ 337.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.72M$ 17.72M $ 17.72M سرمایه در گردش 30.00M 30.00M 30.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Anome برابر است با $ 531.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 337.51K. عرضه در گردش ANOME برابر است با 30.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.72M است.