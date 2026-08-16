قیمت امروز Fake World Assets

قیمت لحظه‌ ای Fake World Assets (FWA) در حال حاضر برابر با $ 0,02061313 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FWA به USD برابر با $ 0,02061313 برای هر FWA می‌ باشد.

توکن Fake World Assets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20.308.449 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 960,68M FWA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FWA در بازه‌ ای بین $ 0,01738719 (حداقل) و $ 0,02775599 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,04003813 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00397871 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FWA طی یک ساعت گذشته به میزان +%8,22 و در هفت روز اخیر به میزان -%1,26 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2,23M رسیده است.

اطلاعات بازار Fake World Assets (FWA)

ارزش بازار $ 20,31M$ 20,31M $ 20,31M حجم (24 ساعته) $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20,60M$ 20,60M $ 20,60M سرمایه در گردش 960,68M 960,68M 960,68M عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Fake World Assets برابر است با $ 20,31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2,23M. عرضه در گردش FWA برابر است با 960,68M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20,60M است.