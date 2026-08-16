قیمت امروز Madlads Strategy

قیمت لحظه‌ ای Madlads Strategy (MLSTRAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MLSTRAT به USD برابر با $ 0 برای هر MLSTRAT می‌ باشد.

توکن Madlads Strategy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,833 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 912.67M MLSTRAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MLSTRAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01208858 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MLSTRAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Madlads Strategy (MLSTRAT)

ارزش بازار $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K سرمایه در گردش 912.67M 912.67M 912.67M عرضه کل 912,672,444.0477707 912,672,444.0477707 912,672,444.0477707

ارزش بازار فعلی Madlads Strategy برابر است با $ 48.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MLSTRAT برابر است با 912.67M، و عرضه کل آن 912672444.0477707 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.83K است.