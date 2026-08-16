قیمت امروز rHYPURR

قیمت لحظه‌ ای rHYPURR (RHYPURR) در حال حاضر برابر با $ 2.32 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RHYPURR به USD برابر با $ 2.32 برای هر RHYPURR می‌ باشد.

توکن rHYPURR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 713,734 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 307.06K RHYPURR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RHYPURR در بازه‌ ای بین $ 2.17 (حداقل) و $ 2.33 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.8 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01893214 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RHYPURR طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.03K رسیده است.

اطلاعات بازار rHYPURR (RHYPURR)

ارزش بازار $ 713.73K$ 713.73K $ 713.73K حجم (24 ساعته) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 713.73K$ 713.73K $ 713.73K سرمایه در گردش 307.06K 307.06K 307.06K عرضه کل 307,061.8379113527 307,061.8379113527 307,061.8379113527

ارزش بازار فعلی rHYPURR برابر است با $ 713.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.03K. عرضه در گردش RHYPURR برابر است با 307.06K، و عرضه کل آن 307061.8379113527 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 713.73K است.