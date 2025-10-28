قیمت HypurrStrategy (HYPSTR)
قیمت لحظه ای HypurrStrategy (HYPSTR) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، HYPSTR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.0010849 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HYPSTR برابر با $ 0.01328556 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، HYPSTR در یک ساعت گذشته +0.88%، در 24 ساعت گذشته -18.95% و در 7 روز گذشته -17.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی HypurrStrategy برابر است با $ 763.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HYPSTR برابر است با 892.85M، و عرضه کل آن 892847198.64893 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 763.43K است.
امروز، تغییر قیمت HypurrStrategy به USD به میزان $ -0.000200557299317098 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HypurrStrategy به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HypurrStrategy به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HypurrStrategy به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.000200557299317098
|-18.95%
|30 روز
|$ 0
|--
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
ارزش HypurrStrategy (HYPSTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از HypurrStrategy (HYPSTR) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت HypurrStrategy را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت HypurrStrategy را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس HypurrStrategy (HYPSTR) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HYPSTR بیشتر بدانید!
