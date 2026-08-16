قیمت امروز DeathSTR

قیمت لحظه‌ ای DeathSTR (DEATHSTR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEATHSTR به USD برابر با $ 0 برای هر DEATHSTR می‌ باشد.

توکن DeathSTR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,252 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 576.23M DEATHSTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEATHSTR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0014758 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEATHSTR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 253.69 رسیده است.

اطلاعات بازار DeathSTR (DEATHSTR)

ارزش بازار $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K حجم (24 ساعته) $ 253.69$ 253.69 $ 253.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K سرمایه در گردش 576.23M 576.23M 576.23M عرضه کل 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113

ارزش بازار فعلی DeathSTR برابر است با $ 90.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 253.69. عرضه در گردش DEATHSTR برابر است با 576.23M، و عرضه کل آن 576234231.7418113 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.25K است.