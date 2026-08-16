قیمت امروز Punk Auction

قیمت لحظه‌ ای Punk Auction (PAST) در حال حاضر برابر با $ 0.200856 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAST به USD برابر با $ 0.200856 برای هر PAST می‌ باشد.

توکن Punk Auction در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 195,152 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 971.58K PAST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAST در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02648309 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAST طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Punk Auction (PAST)

ارزش بازار $ 195.15K$ 195.15K $ 195.15K حجم (24 ساعته) $ 8.46$ 8.46 $ 8.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 449.79K$ 449.79K $ 449.79K سرمایه در گردش 971.58K 971.58K 971.58K عرضه کل 971,575.0093378006 971,575.0093378006 971,575.0093378006

ارزش بازار فعلی Punk Auction برابر است با $ 195.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.46. عرضه در گردش PAST برابر است با 971.58K، و عرضه کل آن 971575.0093378006 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 449.79K است.