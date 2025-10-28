Body Scan AISCANAI چیست

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

منبع Body Scan AI (SCANAI) وب سایت رسمی

SCANAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Body Scan AI (SCANAI)

درک، توکنومیکس Body Scan AI (SCANAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCANAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Body Scan AI (SCANAI) امروز Body Scan AI (SCANAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCANAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCANAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCANAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Body Scan AI چقدر است؟ ارزش بازار SCANAI برابر است با $ 445.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCANAI چقدر است؟ عرضه در گردش SCANAI برابر است با 999.86M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCANAI چقدر بوده است؟ SCANAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00276659 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCANAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCANAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SCANAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCANAI برابر است با -- USD . آیا SCANAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCANAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCANAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Body Scan AI (SCANAI)