قیمت لحظه‌ ای Body Scan AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SCANAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SCANAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SCANAI

اطلاعات قیمت SCANAI

وب‌سایت رسمی SCANAI

توکنومیکس SCANAI

پیش‌بینی قیمت SCANAI

لوگو Body Scan AI

قیمت Body Scan AI (SCANAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SCANAI به USD:

$0.0004452
-13.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Body Scan AI (SCANAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:31:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Body Scan AI (SCANAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00276659
$ 0
-1.67%

-13.23%

-20.43%

-20.43%

قیمت لحظه‌ ای Body Scan AI (SCANAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SCANAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SCANAI برابر با $ 0.00276659 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SCANAI در یک ساعت گذشته -1.67%، در 24 ساعت گذشته -13.23% و در 7 روز گذشته -20.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Body Scan AI (SCANAI)

$ 445.14K
--
$ 445.14K
999.86M
999,862,584.27966
ارزش بازار فعلی Body Scan AI برابر است با $ 445.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCANAI برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999862584.27966 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 445.14K است.

تاریخچه قیمت Body Scan AI (SCANAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Body Scan AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Body Scan AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Body Scan AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Body Scan AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-13.23%
30 روز$ 0-41.52%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Body Scan AISCANAI چیست

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Body Scan AI (SCANAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Body Scan AI (USD)

ارزش Body Scan AI (SCANAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Body Scan AI (SCANAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Body Scan AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Body Scan AI را بررسی کنید!

SCANAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Body Scan AI (SCANAI)

درک، توکنومیکس Body Scan AI (SCANAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCANAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Body Scan AI (SCANAI)

امروز Body Scan AI (SCANAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SCANAI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SCANAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SCANAI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Body Scan AI چقدر است؟
ارزش بازار SCANAI برابر است با $ 445.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SCANAI چقدر است؟
عرضه در گردش SCANAI برابر است با 999.86M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCANAI چقدر بوده است؟
SCANAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00276659 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SCANAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SCANAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SCANAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCANAI برابر است با -- USD.
آیا SCANAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SCANAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCANAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:31:26 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

