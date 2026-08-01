قیمت امروز Autism Coin

قیمت لحظه‌ ای Autism Coin (AUTISM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUTISM به USD برابر با $ 0 برای هر AUTISM می‌ باشد.

توکن Autism Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,971.64 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M AUTISM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUTISM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00435551 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUTISM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Autism Coin (AUTISM)

ارزش بازار $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,723,854.522155 999,723,854.522155 999,723,854.522155

ارزش بازار فعلی Autism Coin برابر است با $ 15.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AUTISM برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999723854.522155 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.97K است.