قیمت لحظه‌ ای aarna afi 802v2 امروز برابر است با 52.51 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AFI 802V2 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AFI 802V2 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AFI 802V2

اطلاعات قیمت AFI 802V2

وایت‌ پیپر AFI 802V2

وب‌سایت رسمی AFI 802V2

توکنومیکس AFI 802V2

پیش‌بینی قیمت AFI 802V2

لوگو aarna afi 802v2

قیمت aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AFI 802V2 به USD:

$52.51
$52.51
-4.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای aarna afi 802v2 (AFI 802V2)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:24:05 (UTC+8)

اطلاعات قیمت aarna afi 802v2 (AFI 802V2) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 52.29
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 55.23
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 52.29
$ 55.23
$ 79.25
$ 42.48
+0.29%

-4.24%

+5.72%

+5.72%

قیمت لحظه‌ ای aarna afi 802v2 (AFI 802V2) برابر است با $52.51. در 24 ساعت گذشته، AFI 802V2 در بازه قیمتی حداقل $ 52.29 تا حداکثر $ 55.23 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AFI 802V2 برابر با $ 79.25 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 42.48 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AFI 802V2 در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته -4.24% و در 7 روز گذشته +5.72% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 97.65K
--
$ 97.65K
1.86K
1,859.44671908729
ارزش بازار فعلی aarna afi 802v2 برابر است با $ 97.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AFI 802V2 برابر است با 1.86K، و عرضه کل آن 1859.44671908729 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.65K است.

تاریخچه قیمت aarna afi 802v2 (AFI 802V2) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت aarna afi 802v2 به USD به میزان $ -2.3289 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت aarna afi 802v2 به USD به میزان $ -8.9443223560 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت aarna afi 802v2 به USD به میزان $ -14.2645567910 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت aarna afi 802v2 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -2.3289-4.24%
30 روز$ -8.9443223560-17.03%
60 روز$ -14.2645567910-27.16%
90 روز$ 0--

aarna afi 802v2AFI 802V2 چیست

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت aarna afi 802v2 (USD)

ارزش aarna afi 802v2 (AFI 802V2) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از aarna afi 802v2 (AFI 802V2) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت aarna afi 802v2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت aarna afi 802v2 را بررسی کنید!

AFI 802V2 به ارزهای محلی

توکنومیکس aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

درک، توکنومیکس aarna afi 802v2 (AFI 802V2) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AFI 802V2 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

امروز aarna afi 802v2 (AFI 802V2) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AFI 802V2 به واحد USD برابر است با 52.51 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AFI 802V2 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AFI 802V2 نسبت به USD برابر است با $ 52.51. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار aarna afi 802v2 چقدر است؟
ارزش بازار AFI 802V2 برابر است با $ 97.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AFI 802V2 چقدر است؟
عرضه در گردش AFI 802V2 برابر است با 1.86K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AFI 802V2 چقدر بوده است؟
AFI 802V2 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 79.25 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AFI 802V2 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AFI 802V2 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 42.48 USD رسید.
حجم معاملات AFI 802V2 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AFI 802V2 برابر است با -- USD.
آیا AFI 802V2 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AFI 802V2 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AFI 802V2 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:24:05 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,859.16
$4,090.16
$0.05518
$200.09
$4.2672
$4,090.16
$113,859.16
$200.09
$2.6312
$1,133.27
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001115
$0.0000000000000001470
$0.1678
$0.04435
$0.03650
$0.01886
