Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zclassic (ZCL) kohta Kui palju on Zclassic (ZCL) tänapäeval väärt? Reaalajas ZCL hind USD on 0.01527492 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZCL/USD hind? $ 0.01527492 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZCL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zclassic turukapitalisatsioon? ZCL turukapitalisatsioon on $ 141.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZCL ringlev varu? ZCL ringlev varu on 9.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZCL (ATH) hind? ZCL saavutab ATH hinna summas 230.95 USD . Mis oli kõigi aegade ZCL madalaim (ATL) hind? ZCL nägi ATL hinda summas 0.00563874 USD . Milline on ZCL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZCL kauplemismaht on -- USD . Kas ZCL sel aastal kõrgemale ka suundub? ZCL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZCL hinna ennustust

