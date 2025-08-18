Zclassic hind (ZCL)
--
+13.71%
Zclassic (ZCL) reaalajas hind on $0.01527492. Viimase 24 tunni jooksul ZCL kaubeldud madalaim $ 0.01300515 ja kõrgeim $ 0.01545185 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZCLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 230.95 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00563874.
Lüliajalise tootluse osas on ZCL muutunud -- viimase tunni jooksul, +13.71% 24 tunni vältel +56.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zclassic praegune turukapitalisatsioon on $ 141.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZCL ringlev varu on 9.29M, mille koguvaru on 11462487.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 175.09K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Zclassic ja USD hinnamuutus $ +0.00184172.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zclassic ja USD hinnamuutus $ -0.0121588164.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zclassic ja USD hinnamuutus $ -0.0121140502.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zclassic ja USD hinnamuutus $ -0.03971169823051874.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00184172
|+13.71%
|30 päeva
|$ -0.0121588164
|-79.59%
|60 päeva
|$ -0.0121140502
|-79.30%
|90 päeva
|$ -0.03971169823051874
|-72.22%
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
