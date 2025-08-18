Rohkem infot VCG

VCGamers hind (VCG)

1 VCG/USD reaalajas hind:

$0.00969713
$0.00969713
+3.30%1D
VCGamers (VCG) reaalajas hinnagraafik
VCGamers (VCG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.67%

+0.08%

+1.68%

+1.68%

VCGamers (VCG) reaalajas hind on $0.00938956. Viimase 24 tunni jooksul VCG kaubeldud madalaim $ 0.00938101 ja kõrgeim $ 0.01007465 näitab aktiivset turu volatiivsust. VCGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0050598.

Lüliajalise tootluse osas on VCG muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +1.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VCGamers (VCG) – turuteave

--
VCGamers praegune turukapitalisatsioon on $ 938.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VCG ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 938.96K.

VCGamers (VCG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VCGamers ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VCGamers ja USD hinnamuutus $ +0.0009595839.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VCGamers ja USD hinnamuutus $ +0.0024687256.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VCGamers ja USD hinnamuutus $ +0.001469264956606282.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.08%
30 päeva$ +0.0009595839+10.22%
60 päeva$ +0.0024687256+26.29%
90 päeva$ +0.001469264956606282+18.55%

Mis on VCGamers (VCG)

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VCGamers (VCG) allikas

Ametlik veebisait

VCGamers hinna ennustus (USD)

Kui palju on VCGamers (VCG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VCGamers (VCG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VCGamers nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VCGamers hinna ennustust kohe!

VCG kohalike valuutade suhtes

VCGamers (VCG) tokenoomika

VCGamers (VCG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VCG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VCGamers (VCG) kohta

Kui palju on VCGamers (VCG) tänapäeval väärt?
Reaalajas VCG hind USD on 0.00938956 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VCG/USD hind?
Praegune hind VCG/USD on $ 0.00938956. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VCGamers turukapitalisatsioon?
VCG turukapitalisatsioon on $ 938.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VCG ringlev varu?
VCG ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VCG (ATH) hind?
VCG saavutab ATH hinna summas 0.19225 USD.
Mis oli kõigi aegade VCG madalaim (ATL) hind?
VCG nägi ATL hinda summas 0.0050598 USD.
Milline on VCG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VCG kauplemismaht on -- USD.
Kas VCG sel aastal kõrgemale ka suundub?
VCG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VCG hinna ennustust.
