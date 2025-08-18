Mis on Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

Kui palju on Unisocks (SOCKS) tänapäeval väärt? Reaalajas SOCKS hind USD on 17,121.81 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOCKS/USD hind? $ 17,121.81 . SOCKS turukapitalisatsioon on $ 5.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. SOCKS ringlev varu on 298.99 USD . SOCKS saavutab ATH hinna summas 198,759 USD . SOCKS nägi ATL hinda summas 0 USD . Reaalajas 24 tunnine SOCKS kauplemismaht on -- USD .

