Rohkem infot SOLVBTC.JUP

SOLVBTC.JUP Hinnainfo

SOLVBTC.JUP Ametlik veebisait

SOLVBTC.JUP Tokenoomika

SOLVBTC.JUP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solv Protocol SolvBTC Jupiter logo

Solv Protocol SolvBTC Jupiter hind (SOLVBTC.JUP)

Loendis mitteolevad

1 SOLVBTC.JUP/USD reaalajas hind:

$124,391
$124,391$124,391
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:45:58 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 120,894
$ 120,894$ 120,894
24 h madal
$ 127,687
$ 127,687$ 127,687
24 h kõrge

$ 120,894
$ 120,894$ 120,894

$ 127,687
$ 127,687$ 127,687

$ 130,885
$ 130,885$ 130,885

$ 72,207
$ 72,207$ 72,207

-0.59%

+0.08%

-2.10%

-2.10%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) reaalajas hind on $124,668. Viimase 24 tunni jooksul SOLVBTC.JUP kaubeldud madalaim $ 120,894 ja kõrgeim $ 127,687 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLVBTC.JUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 130,885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 72,207.

Lüliajalise tootluse osas on SOLVBTC.JUP muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel -2.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) – turuteave

$ 54.08M
$ 54.08M$ 54.08M

--
----

$ 54.08M
$ 54.08M$ 54.08M

433.77
433.77 433.77

433.7721489242498
433.7721489242498 433.7721489242498

Solv Protocol SolvBTC Jupiter praegune turukapitalisatsioon on $ 54.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLVBTC.JUP ringlev varu on 433.77, mille koguvaru on 433.7721489242498. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.08M.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter ja USD hinnamuutus $ +99.08.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter ja USD hinnamuutus $ +260.9301240000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter ja USD hinnamuutus $ +16,445.4296184000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter ja USD hinnamuutus $ +14,015.88017329024.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +99.08+0.08%
30 päeva$ +260.9301240000+0.21%
60 päeva$ +16,445.4296184000+13.19%
90 päeva$ +14,015.88017329024+12.67%

Mis on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) allikas

Ametlik veebisait

Solv Protocol SolvBTC Jupiter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solv Protocol SolvBTC Jupiter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solv Protocol SolvBTC Jupiter hinna ennustust kohe!

SOLVBTC.JUP kohalike valuutade suhtes

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLVBTC.JUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kohta

Kui palju on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLVBTC.JUP hind USD on 124,668 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLVBTC.JUP/USD hind?
Praegune hind SOLVBTC.JUP/USD on $ 124,668. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solv Protocol SolvBTC Jupiter turukapitalisatsioon?
SOLVBTC.JUP turukapitalisatsioon on $ 54.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLVBTC.JUP ringlev varu?
SOLVBTC.JUP ringlev varu on 433.77 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLVBTC.JUP (ATH) hind?
SOLVBTC.JUP saavutab ATH hinna summas 130,885 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLVBTC.JUP madalaim (ATL) hind?
SOLVBTC.JUP nägi ATL hinda summas 72,207 USD.
Milline on SOLVBTC.JUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLVBTC.JUP kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLVBTC.JUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLVBTC.JUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLVBTC.JUP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:45:58 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.