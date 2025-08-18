Mis on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

Üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) allikas Ametlik veebisait

SOLVBTC.JUP kohalike valuutade suhtes

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLVBTC.JUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kohta Kui palju on Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLVBTC.JUP hind USD on 124,668 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOLVBTC.JUP/USD hind? $ 124,668 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOLVBTC.JUP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solv Protocol SolvBTC Jupiter turukapitalisatsioon? SOLVBTC.JUP turukapitalisatsioon on $ 54.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLVBTC.JUP ringlev varu? SOLVBTC.JUP ringlev varu on 433.77 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLVBTC.JUP (ATH) hind? SOLVBTC.JUP saavutab ATH hinna summas 130,885 USD . Mis oli kõigi aegade SOLVBTC.JUP madalaim (ATL) hind? SOLVBTC.JUP nägi ATL hinda summas 72,207 USD . Milline on SOLVBTC.JUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOLVBTC.JUP kauplemismaht on -- USD . Kas SOLVBTC.JUP sel aastal kõrgemale ka suundub? SOLVBTC.JUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLVBTC.JUP hinna ennustust

