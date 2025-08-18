Rohkem infot SAM

SAM Hinnainfo

SAM Ametlik veebisait

SAM Tokenoomika

SAM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Samurai Starter logo

Samurai Starter hind (SAM)

Loendis mitteolevad

1 SAM/USD reaalajas hind:

$0.00235459
$0.00235459$0.00235459
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Samurai Starter (SAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:37:10 (UTC+8)

Samurai Starter (SAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00234191
$ 0.00234191$ 0.00234191
24 h madal
$ 0.00237374
$ 0.00237374$ 0.00237374
24 h kõrge

$ 0.00234191
$ 0.00234191$ 0.00234191

$ 0.00237374
$ 0.00237374$ 0.00237374

$ 0.053232
$ 0.053232$ 0.053232

$ 0.00152788
$ 0.00152788$ 0.00152788

--

-0.34%

+2.89%

+2.89%

Samurai Starter (SAM) reaalajas hind on $0.00235459. Viimase 24 tunni jooksul SAM kaubeldud madalaim $ 0.00234191 ja kõrgeim $ 0.00237374 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.053232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00152788.

Lüliajalise tootluse osas on SAM muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel +2.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Samurai Starter (SAM) – turuteave

$ 235.83K
$ 235.83K$ 235.83K

--
----

$ 306.10K
$ 306.10K$ 306.10K

100.16M
100.16M 100.16M

130,000,000.0
130,000,000.0 130,000,000.0

Samurai Starter praegune turukapitalisatsioon on $ 235.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAM ringlev varu on 100.16M, mille koguvaru on 130000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 306.10K.

Samurai Starter (SAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Samurai Starter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Samurai Starter ja USD hinnamuutus $ -0.0000297015.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Samurai Starter ja USD hinnamuutus $ +0.0004828011.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Samurai Starter ja USD hinnamuutus $ -0.000678456962935333.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.34%
30 päeva$ -0.0000297015-1.26%
60 päeva$ +0.0004828011+20.50%
90 päeva$ -0.000678456962935333-22.36%

Mis on Samurai Starter (SAM)

Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Samurai Starter (SAM) allikas

Ametlik veebisait

Samurai Starter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Samurai Starter (SAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Samurai Starter (SAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Samurai Starter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Samurai Starter hinna ennustust kohe!

SAM kohalike valuutade suhtes

Samurai Starter (SAM) tokenoomika

Samurai Starter (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Samurai Starter (SAM) kohta

Kui palju on Samurai Starter (SAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAM hind USD on 0.00235459 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAM/USD hind?
Praegune hind SAM/USD on $ 0.00235459. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Samurai Starter turukapitalisatsioon?
SAM turukapitalisatsioon on $ 235.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAM ringlev varu?
SAM ringlev varu on 100.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind?
SAM saavutab ATH hinna summas 0.053232 USD.
Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind?
SAM nägi ATL hinda summas 0.00152788 USD.
Milline on SAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD.
Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:37:10 (UTC+8)

Samurai Starter (SAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.