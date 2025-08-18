Mis on Samurai Starter (SAM)

Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.

Samurai Starter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Samurai Starter (SAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Samurai Starter (SAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Samurai Starter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SAM kohalike valuutade suhtes

Samurai Starter (SAM) tokenoomika

Samurai Starter (SAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Samurai Starter (SAM) kohta Kui palju on Samurai Starter (SAM) tänapäeval väärt? Reaalajas SAM hind USD on 0.00235459 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAM/USD hind? $ 0.00235459 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Samurai Starter turukapitalisatsioon? SAM turukapitalisatsioon on $ 235.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAM ringlev varu? SAM ringlev varu on 100.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAM (ATH) hind? SAM saavutab ATH hinna summas 0.053232 USD . Mis oli kõigi aegade SAM madalaim (ATL) hind? SAM nägi ATL hinda summas 0.00152788 USD . Milline on SAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAM kauplemismaht on -- USD . Kas SAM sel aastal kõrgemale ka suundub? SAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAM hinna ennustust

