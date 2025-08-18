Rohkem infot ROU

Routine Coin hind (ROU)

$0.00015973
$0.00015973$0.00015973
-3.50%1D
Routine Coin (ROU) reaalajas hinnagraafik
Routine Coin (ROU) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00320169
$ 0.00320169$ 0.00320169

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-3.54%

-26.76%

-26.76%

Routine Coin (ROU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00320169 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROU muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -3.54% 24 tunni vältel -26.76% viimase 7 päeva jooksul.

Routine Coin (ROU) – turuteave

$ 51.94K
$ 51.94K$ 51.94K

--
----

$ 51.94K
$ 51.94K$ 51.94K

325.14M
325.14M 325.14M

325,139,879.1287243
325,139,879.1287243 325,139,879.1287243

Routine Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 51.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROU ringlev varu on 325.14M, mille koguvaru on 325139879.1287243. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.94K.

Routine Coin (ROU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Routine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Routine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Routine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Routine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.54%
30 päeva$ 0-29.64%
60 päeva$ 0-91.41%
90 päeva$ 0--

Mis on Routine Coin (ROU)

Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.

Üksuse Routine Coin (ROU) allikas

Ametlik veebisait

Routine Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Routine Coin (ROU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Routine Coin (ROU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Routine Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Routine Coin hinna ennustust kohe!

Routine Coin (ROU) tokenoomika

Routine Coin (ROU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Routine Coin (ROU) kohta

Kui palju on Routine Coin (ROU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROU/USD hind?
Praegune hind ROU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Routine Coin turukapitalisatsioon?
ROU turukapitalisatsioon on $ 51.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROU ringlev varu?
ROU ringlev varu on 325.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROU (ATH) hind?
ROU saavutab ATH hinna summas 0.00320169 USD.
Mis oli kõigi aegade ROU madalaim (ATL) hind?
ROU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROU kauplemismaht on -- USD.
Kas ROU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROU hinna ennustust.
