renBTC hind (RENBTC)

1 RENBTC/USD reaalajas hind:

$19,547.67
$19,547.67
-3.20%1D
USD
renBTC (RENBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:51:20 (UTC+8)

renBTC (RENBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 19,377.3
$ 19,377.3$ 19,377.3
24 h madal
$ 20,354
$ 20,354$ 20,354
24 h kõrge

$ 19,377.3
$ 19,377.3$ 19,377.3

$ 20,354
$ 20,354$ 20,354

$ 102,983
$ 102,983$ 102,983

$ 2,235.69
$ 2,235.69$ 2,235.69

+0.36%

-3.21%

-6.72%

-6.72%

renBTC (RENBTC) reaalajas hind on $19,555.08. Viimase 24 tunni jooksul RENBTC kaubeldud madalaim $ 19,377.3 ja kõrgeim $ 20,354 näitab aktiivset turu volatiivsust. RENBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 102,983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2,235.69.

Lüliajalise tootluse osas on RENBTC muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel -6.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

renBTC (RENBTC) – turuteave

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

--
----

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

304.50
304.50 304.50

304.49818869
304.49818869 304.49818869

renBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 5.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RENBTC ringlev varu on 304.50, mille koguvaru on 304.49818869. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.95M.

renBTC (RENBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse renBTC ja USD hinnamuutus $ -648.99018457342.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse renBTC ja USD hinnamuutus $ -3,241.2584210160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse renBTC ja USD hinnamuutus $ -3,568.5165958320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse renBTC ja USD hinnamuutus $ -3,435.137270402667.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -648.99018457342-3.21%
30 päeva$ -3,241.2584210160-16.57%
60 päeva$ -3,568.5165958320-18.24%
90 päeva$ -3,435.137270402667-14.94%

Mis on renBTC (RENBTC)

REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

renBTC (RENBTC) allikas

renBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on renBTC (RENBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie renBTC (RENBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida renBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake renBTC hinna ennustust kohe!

RENBTC kohalike valuutade suhtes

renBTC (RENBTC) tokenoomika

renBTC (RENBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RENBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse renBTC (RENBTC) kohta

Kui palju on renBTC (RENBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RENBTC hind USD on 19,555.08 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RENBTC/USD hind?
Praegune hind RENBTC/USD on $ 19,555.08. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on renBTC turukapitalisatsioon?
RENBTC turukapitalisatsioon on $ 5.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RENBTC ringlev varu?
RENBTC ringlev varu on 304.50 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RENBTC (ATH) hind?
RENBTC saavutab ATH hinna summas 102,983 USD.
Mis oli kõigi aegade RENBTC madalaim (ATL) hind?
RENBTC nägi ATL hinda summas 2,235.69 USD.
Milline on RENBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RENBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas RENBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RENBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RENBTC hinna ennustust.
renBTC (RENBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.