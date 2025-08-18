Rohkem infot MARCO

Melega hind (MARCO)

Loendis mitteolevad

1 MARCO/USD reaalajas hind:

$0.00273091
+1.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Melega (MARCO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:09 (UTC+8)

Melega (MARCO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00267843
24 h madal
$ 0.00283337
24 h kõrge

$ 0.00267843
$ 0.00283337
$ 92.13
$ 0.00057388
-0.42%

+2.02%

+5.69%

+5.69%

Melega (MARCO) reaalajas hind on $0.00273248. Viimase 24 tunni jooksul MARCO kaubeldud madalaim $ 0.00267843 ja kõrgeim $ 0.00283337 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARCOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 92.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00057388.

Lüliajalise tootluse osas on MARCO muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +2.02% 24 tunni vältel +5.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Melega (MARCO) – turuteave

$ 1.99M
--
$ 2.54M
729.46M
929,998,491.9939885
Melega praegune turukapitalisatsioon on $ 1.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MARCO ringlev varu on 729.46M, mille koguvaru on 929998491.9939885. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.54M.

Melega (MARCO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Melega ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Melega ja USD hinnamuutus $ -0.0019196475.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Melega ja USD hinnamuutus $ +0.0094770467.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Melega ja USD hinnamuutus $ +0.0021045958221628646.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.02%
30 päeva$ -0.0019196475-70.25%
60 päeva$ +0.0094770467+346.83%
90 päeva$ +0.0021045958221628646+335.19%

Mis on Melega (MARCO)

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Melega (MARCO) allikas

Ametlik veebisait

Melega hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melega (MARCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melega (MARCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melega nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melega hinna ennustust kohe!

MARCO kohalike valuutade suhtes

Melega (MARCO) tokenoomika

Melega (MARCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Melega (MARCO) kohta

Kui palju on Melega (MARCO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARCO hind USD on 0.00273248 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARCO/USD hind?
Praegune hind MARCO/USD on $ 0.00273248. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Melega turukapitalisatsioon?
MARCO turukapitalisatsioon on $ 1.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARCO ringlev varu?
MARCO ringlev varu on 729.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARCO (ATH) hind?
MARCO saavutab ATH hinna summas 92.13 USD.
Mis oli kõigi aegade MARCO madalaim (ATL) hind?
MARCO nägi ATL hinda summas 0.00057388 USD.
Milline on MARCO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARCO kauplemismaht on -- USD.
Kas MARCO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARCO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.