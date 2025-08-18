Mis on Melega (MARCO)

Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Melega (MARCO) allikas Ametlik veebisait

Melega hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melega (MARCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melega (MARCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melega nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melega hinna ennustust kohe!

MARCO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Melega (MARCO) tokenoomika

Melega (MARCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Melega (MARCO) kohta Kui palju on Melega (MARCO) tänapäeval väärt? Reaalajas MARCO hind USD on 0.00273248 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARCO/USD hind? $ 0.00273248 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARCO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Melega turukapitalisatsioon? MARCO turukapitalisatsioon on $ 1.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARCO ringlev varu? MARCO ringlev varu on 729.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARCO (ATH) hind? MARCO saavutab ATH hinna summas 92.13 USD . Mis oli kõigi aegade MARCO madalaim (ATL) hind? MARCO nägi ATL hinda summas 0.00057388 USD . Milline on MARCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARCO kauplemismaht on -- USD . Kas MARCO sel aastal kõrgemale ka suundub? MARCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARCO hinna ennustust

Melega (MARCO) Olulised valdkonna uudised