Magaverse hind (MVRS)

1 MVRS/USD reaalajas hind:

--
----
-3.30%1D
Magaverse (MVRS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 18:39:18 (UTC+8)

Magaverse (MVRS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.082133
$ 0.082133$ 0.082133

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-3.34%

-0.08%

-0.08%

Magaverse (MVRS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MVRS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVRSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.082133 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MVRS muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -3.34% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Magaverse (MVRS) – turuteave

$ 97.17K
$ 97.17K$ 97.17K

--
----

$ 97.17K
$ 97.17K$ 97.17K

999.68M
999.68M 999.68M

999,681,362.842106
999,681,362.842106 999,681,362.842106

Magaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 97.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVRS ringlev varu on 999.68M, mille koguvaru on 999681362.842106. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.17K.

Magaverse (MVRS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Magaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Magaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Magaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Magaverse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.34%
30 päeva$ 0-7.54%
60 päeva$ 0-24.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Magaverse (MVRS)

MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change.

Ametlik veebisait

Magaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magaverse (MVRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magaverse (MVRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Magaverse hinna ennustust kohe!

MVRS kohalike valuutade suhtes

Magaverse (MVRS) tokenoomika

Magaverse (MVRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magaverse (MVRS) kohta

Kui palju on Magaverse (MVRS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVRS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVRS/USD hind?
Praegune hind MVRS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Magaverse turukapitalisatsioon?
MVRS turukapitalisatsioon on $ 97.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVRS ringlev varu?
MVRS ringlev varu on 999.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVRS (ATH) hind?
MVRS saavutab ATH hinna summas 0.082133 USD.
Mis oli kõigi aegade MVRS madalaim (ATL) hind?
MVRS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MVRS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVRS kauplemismaht on -- USD.
Kas MVRS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVRS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 18:39:18 (UTC+8)

