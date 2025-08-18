Mis on Jatevo (JTVO)

JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jatevo (JTVO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Jatevo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jatevo (JTVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jatevo (JTVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jatevo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jatevo hinna ennustust kohe!

JTVO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jatevo (JTVO) tokenoomika

Jatevo (JTVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JTVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jatevo (JTVO) kohta Kui palju on Jatevo (JTVO) tänapäeval väärt? Reaalajas JTVO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JTVO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JTVO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jatevo turukapitalisatsioon? JTVO turukapitalisatsioon on $ 177.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JTVO ringlev varu? JTVO ringlev varu on 999.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JTVO (ATH) hind? JTVO saavutab ATH hinna summas 0.00583512 USD . Mis oli kõigi aegade JTVO madalaim (ATL) hind? JTVO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JTVO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JTVO kauplemismaht on -- USD . Kas JTVO sel aastal kõrgemale ka suundub? JTVO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JTVO hinna ennustust

Jatevo (JTVO) Olulised valdkonna uudised