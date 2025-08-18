Rohkem infot HXRO

HXRO hind (HXRO)

1 HXRO/USD reaalajas hind:

$0.00092669
-2.00%1D
HXRO (HXRO) reaalajas hinnagraafik
HXRO (HXRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.800981
$ 0
-0.06%

-2.00%

-12.15%

-12.15%

HXRO (HXRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HXRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HXROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.800981 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HXRO muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel -12.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HXRO (HXRO) – turuteave

$ 575.37K
--
$ 927.44K
620.39M
1,000,000,000.0
HXRO praegune turukapitalisatsioon on $ 575.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HXRO ringlev varu on 620.39M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 927.44K.

HXRO (HXRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HXRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HXRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HXRO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HXRO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.00%
30 päeva$ 0-81.99%
60 päeva$ 0-63.50%
90 päeva$ 0--

Mis on HXRO (HXRO)

Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

HXRO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HXRO (HXRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HXRO (HXRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HXRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HXRO hinna ennustust kohe!

HXRO (HXRO) tokenoomika

HXRO (HXRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HXRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HXRO (HXRO) kohta

Kui palju on HXRO (HXRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HXRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HXRO/USD hind?
Praegune hind HXRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HXRO turukapitalisatsioon?
HXRO turukapitalisatsioon on $ 575.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HXRO ringlev varu?
HXRO ringlev varu on 620.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HXRO (ATH) hind?
HXRO saavutab ATH hinna summas 0.800981 USD.
Mis oli kõigi aegade HXRO madalaim (ATL) hind?
HXRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HXRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HXRO kauplemismaht on -- USD.
Kas HXRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HXRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HXRO hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.