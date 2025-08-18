Rohkem infot DCI

Dynamic Crypto Index hind (DCI)

1 DCI/USD reaalajas hind:

$10,723.76
$10,723.76$10,723.76
-0.40%1D
USD
Dynamic Crypto Index (DCI) reaalajas hinnagraafik
Dynamic Crypto Index (DCI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 10,604.0
$ 10,604.0$ 10,604.0
24 h madal
$ 10,772.76
$ 10,772.76$ 10,772.76
24 h kõrge

$ 10,604.0
$ 10,604.0$ 10,604.0

$ 10,772.76
$ 10,772.76$ 10,772.76

$ 18,373.68
$ 18,373.68$ 18,373.68

$ 7,178.43
$ 7,178.43$ 7,178.43

+0.06%

-0.45%

-1.12%

-1.12%

Dynamic Crypto Index (DCI) reaalajas hind on $10,723.76. Viimase 24 tunni jooksul DCI kaubeldud madalaim $ 10,604.0 ja kõrgeim $ 10,772.76 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18,373.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7,178.43.

Lüliajalise tootluse osas on DCI muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -1.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dynamic Crypto Index (DCI) – turuteave

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

150.00
150.00 150.00

150.0
150.0 150.0

Dynamic Crypto Index praegune turukapitalisatsioon on $ 1.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DCI ringlev varu on 150.00, mille koguvaru on 150.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.61M.

Dynamic Crypto Index (DCI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dynamic Crypto Index ja USD hinnamuutus $ -49.00057053385.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dynamic Crypto Index ja USD hinnamuutus $ -838.2784639520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dynamic Crypto Index ja USD hinnamuutus $ +1,639.8441355440.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dynamic Crypto Index ja USD hinnamuutus $ +16.727520070544.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -49.00057053385-0.45%
30 päeva$ -838.2784639520-7.81%
60 päeva$ +1,639.8441355440+15.29%
90 päeva$ +16.727520070544+0.16%

Mis on Dynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dynamic Crypto Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dynamic Crypto Index (DCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dynamic Crypto Index (DCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dynamic Crypto Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dynamic Crypto Index hinna ennustust kohe!

DCI kohalike valuutade suhtes

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dynamic Crypto Index (DCI) kohta

Kui palju on Dynamic Crypto Index (DCI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCI hind USD on 10,723.76 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCI/USD hind?
Praegune hind DCI/USD on $ 10,723.76. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dynamic Crypto Index turukapitalisatsioon?
DCI turukapitalisatsioon on $ 1.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCI ringlev varu?
DCI ringlev varu on 150.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCI (ATH) hind?
DCI saavutab ATH hinna summas 18,373.68 USD.
Mis oli kõigi aegade DCI madalaim (ATL) hind?
DCI nägi ATL hinda summas 7,178.43 USD.
Milline on DCI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCI kauplemismaht on -- USD.
Kas DCI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.