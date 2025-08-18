Rohkem infot CROC

CROC Hinnainfo

CROC Ametlik veebisait

CROC Tokenoomika

CROC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

croc cat logo

croc cat hind (CROC)

Loendis mitteolevad

1 CROC/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
croc cat (CROC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:50 (UTC+8)

croc cat (CROC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00529201
$ 0.00529201$ 0.00529201

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

-5.20%

-0.90%

-0.90%

croc cat (CROC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00529201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CROC muutunud +0.74% viimase tunni jooksul, -5.20% 24 tunni vältel -0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

croc cat (CROC) – turuteave

$ 97.04K
$ 97.04K$ 97.04K

--
----

$ 97.04K
$ 97.04K$ 97.04K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,221.62
999,881,221.62 999,881,221.62

croc cat praegune turukapitalisatsioon on $ 97.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROC ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999881221.62. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.04K.

croc cat (CROC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse croc cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse croc cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse croc cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse croc cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.20%
30 päeva$ 0-5.08%
60 päeva$ 0-17.54%
90 päeva$ 0--

Mis on croc cat (CROC)

the cat has a croc on his head

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse croc cat (CROC) allikas

Ametlik veebisait

croc cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on croc cat (CROC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie croc cat (CROC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida croc cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake croc cat hinna ennustust kohe!

CROC kohalike valuutade suhtes

croc cat (CROC) tokenoomika

croc cat (CROC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse croc cat (CROC) kohta

Kui palju on croc cat (CROC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROC/USD hind?
Praegune hind CROC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on croc cat turukapitalisatsioon?
CROC turukapitalisatsioon on $ 97.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROC ringlev varu?
CROC ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROC (ATH) hind?
CROC saavutab ATH hinna summas 0.00529201 USD.
Mis oli kõigi aegade CROC madalaim (ATL) hind?
CROC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CROC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROC kauplemismaht on -- USD.
Kas CROC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:50 (UTC+8)

croc cat (CROC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.