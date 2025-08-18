Mis on Convertible JPY Token (CJPY)

What is the project about? CJPY represents a collateral debt position issued on Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial platform on Ethereum developed by DeFiGeek Community Japan. CJPY serves as an ETH overcollateralized stablecoin designed to maintain a peg to the Japanese Yen. In the future, the Yamato protocol will expand to encompass various tokens as collateral, and a diverse range of fiat stablecoins will be introduced, initially including USD and EUR pegs. What makes your project unique? Yamato Protocol distinguishes itself through 5 attributes as a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin: 1. High Collateral Factor: The protocol permits a minimum health rate of 130%, ensuring efficient use of collateral. 2. Absence of Accrued Interest: Users are subject solely to a one-time issuance fee upon generating CJPY. 3. Non-Forced Liquidation: No penalty for liquidation. Debt positions with health rates below 130% can be redeemed by any users via CJPY acquired from the market. 4. Redemption by protocol: Accrued CJPY fees on protocol can be used to redeem debt position under threshold. 5. Subrogation Mechanism: The protocol employs the accumulated CJPY fees to subrogate debt positions falling below the 100% health rate threshold. History of your project. January 2021: The DeFiGeek Community Japan embarked on the development of Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin pegged to JPY. The community has functioned with an inclusive approach, welcoming all developers and contributors who are eager to take part in the enhancement of DeFi applications and tools that drive the advancement of Web3 technology. Milestones of Yamato Protocol: November 2021: The alpha testing phase commenced on the Rinkeby testnet. January 2022: The beta testing phase debuted on the Rinkeby testnet. May 2022: The second beta testing phase transpired on the Rinkeby testnet. June 2023: Successful completion of the initial audit. July 2023: Launch of version 1 on the Ethereum mainnet. What’s next for your project? At present, Yamato Protocol stands at version 1.0 without a utility token. Anticipated milestones include: Version 1.5 (2023): Introduction of the DAO utility token and the implementation of ve(vote-escrowed) governance. Version 2.0 (Late 2023): Enabling issuance of additional stablecoins like CEUR (convertible EUR) and CUSD (convertible USD). What can your token be used for? CJPY represents a decentralized JPY-pegged token on the Ethereum blockchain, offering versatility to users and other protocols. Its anticipated adoption spans various DeFi Dapps, encompassing DEX and lending protocols. Given its decentralized and non-custodial nature, CJPY holds the potential for widespread adoption as a payment medium within the Japanese crypto business ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Convertible JPY Token (CJPY) allikas Ametlik veebisait

Convertible JPY Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Convertible JPY Token (CJPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Convertible JPY Token (CJPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Convertible JPY Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Convertible JPY Token hinna ennustust kohe!

CJPY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika

Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CJPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Convertible JPY Token (CJPY) kohta Kui palju on Convertible JPY Token (CJPY) tänapäeval väärt? Reaalajas CJPY hind USD on 0.00626268 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CJPY/USD hind? $ 0.00626268 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CJPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Convertible JPY Token turukapitalisatsioon? CJPY turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CJPY ringlev varu? CJPY ringlev varu on 212.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CJPY (ATH) hind? CJPY saavutab ATH hinna summas 0.00736362 USD . Mis oli kõigi aegade CJPY madalaim (ATL) hind? CJPY nägi ATL hinda summas 0.00460559 USD . Milline on CJPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CJPY kauplemismaht on -- USD . Kas CJPY sel aastal kõrgemale ka suundub? CJPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CJPY hinna ennustust

Convertible JPY Token (CJPY) Olulised valdkonna uudised