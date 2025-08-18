Rohkem infot OMNI

Omni Network

Omni Network hind(OMNI)

1 OMNI/USD reaalajas hind:

$4.136
$4.136$4.136
-1.64%1D
USD
Omni Network (OMNI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:08 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.025
$ 4.025$ 4.025
24 h madal
$ 4.217
$ 4.217$ 4.217
24 h kõrge

$ 4.025
$ 4.025$ 4.025

$ 4.217
$ 4.217$ 4.217

$ 29.92704350233133
$ 29.92704350233133$ 29.92704350233133

$ 1.3721862533418974
$ 1.3721862533418974$ 1.3721862533418974

+0.21%

-1.64%

-11.67%

-11.67%

Omni Network (OMNI) reaalajas hind on $ 4.134. Viimase 24 tunni jooksul OMNI kaubeldud madalaim $ 4.025 ja kõrgeim $ 4.217 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.92704350233133 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3721862533418974.

Lüliajalise tootluse osas on OMNI muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -11.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Omni Network (OMNI) – turuteave

No.293

$ 142.49M
$ 142.49M$ 142.49M

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 413.40M
$ 413.40M$ 413.40M

34.47M
34.47M 34.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Omni Network praegune turukapitalisatsioon on $ 142.49M $ 2.00M 24 tunnise kauplemismahuga. OMNI ringlev varu on 34.47M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Omni Network (OMNI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Omni Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.06896-1.64%
30 päeva$ +1.487+56.17%
60 päeva$ +2.4+138.40%
90 päeva$ +1.582+61.99%
Omni Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris OMNI muutuse $ -0.06896 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Omni Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.487 (+56.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Omni Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMNI $ +2.4 (+138.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Omni Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.582 (+61.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Omni Network (OMNI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Omni Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Omni Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OMNI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Omni Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Omni Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Omni Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Omni Network (OMNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Omni Network (OMNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Omni Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Omni Network hinna ennustust kohe!

Omni Network (OMNI) tokenoomika

Omni Network (OMNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Omni Network (OMNI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Omni Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Omni Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OMNI kohalike valuutade suhtes

1 Omni Network(OMNI)/VND
108,786.21
1 Omni Network(OMNI)/AUD
A$6.28368
1 Omni Network(OMNI)/GBP
3.01782
1 Omni Network(OMNI)/EUR
3.5139
1 Omni Network(OMNI)/USD
$4.134
1 Omni Network(OMNI)/MYR
RM17.40414
1 Omni Network(OMNI)/TRY
168.62586
1 Omni Network(OMNI)/JPY
¥607.698
1 Omni Network(OMNI)/ARS
ARS$5,361.83934
1 Omni Network(OMNI)/RUB
329.52114
1 Omni Network(OMNI)/INR
361.76634
1 Omni Network(OMNI)/IDR
Rp66,677.41002
1 Omni Network(OMNI)/KRW
5,741.62992
1 Omni Network(OMNI)/PHP
233.7777
1 Omni Network(OMNI)/EGP
￡E.199.50684
1 Omni Network(OMNI)/BRL
R$22.3236
1 Omni Network(OMNI)/CAD
C$5.70492
1 Omni Network(OMNI)/BDT
502.03296
1 Omni Network(OMNI)/NGN
6,340.48116
1 Omni Network(OMNI)/UAH
170.36214
1 Omni Network(OMNI)/VES
Bs558.09
1 Omni Network(OMNI)/CLP
$3,985.176
1 Omni Network(OMNI)/PKR
Rs1,171.07952
1 Omni Network(OMNI)/KZT
2,238.18894
1 Omni Network(OMNI)/THB
฿133.5282
1 Omni Network(OMNI)/TWD
NT$124.14402
1 Omni Network(OMNI)/AED
د.إ15.17178
1 Omni Network(OMNI)/CHF
Fr3.3072
1 Omni Network(OMNI)/HKD
HK$32.32788
1 Omni Network(OMNI)/AMD
֏1,580.26284
1 Omni Network(OMNI)/MAD
.د.م37.16466
1 Omni Network(OMNI)/MXN
$78.00858
1 Omni Network(OMNI)/PLN
15.04776
1 Omni Network(OMNI)/RON
лв17.85888
1 Omni Network(OMNI)/SEK
kr39.4797
1 Omni Network(OMNI)/BGN
лв6.90378
1 Omni Network(OMNI)/HUF
Ft1,395.6384
1 Omni Network(OMNI)/CZK
86.4006
1 Omni Network(OMNI)/KWD
د.ك1.26087
1 Omni Network(OMNI)/ILS
13.93158
1 Omni Network(OMNI)/NOK
kr42.12546
1 Omni Network(OMNI)/NZD
$6.94512

Omni Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Omni Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Omni Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Omni Network kohta

Kui palju on Omni Network (OMNI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMNI hind USD on 4.134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMNI/USD hind?
Praegune hind OMNI/USD on $ 4.134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Omni Network turukapitalisatsioon?
OMNI turukapitalisatsioon on $ 142.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMNI ringlev varu?
OMNI ringlev varu on 34.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMNI (ATH) hind?
OMNI saavutab ATH hinna summas 29.92704350233133 USD.
Mis oli kõigi aegade OMNI madalaim (ATL) hind?
OMNI nägi ATL hinda summas 1.3721862533418974 USD.
Milline on OMNI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMNI kauplemismaht on $ 2.00M USD.
Kas OMNI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMNI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMNI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

