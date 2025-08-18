Omni Network (OMNI) reaalajas hind on $ 4.134. Viimase 24 tunni jooksul OMNI kaubeldud madalaim $ 4.025 ja kõrgeim $ 4.217 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.92704350233133 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3721862533418974.
Lüliajalise tootluse osas on OMNI muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -11.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Omni Network (OMNI) – turuteave
No.293
$ 142.49M
$ 2.00M
$ 413.40M
34.47M
100,000,000
ETH
Omni Network praegune turukapitalisatsioon on $ 142.49M$ 2.00M 24 tunnise kauplemismahuga. OMNI ringlev varu on 34.47M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Omni Network (OMNI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Omni Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.06896
-1.64%
30 päeva
$ +1.487
+56.17%
60 päeva
$ +2.4
+138.40%
90 päeva
$ +1.582
+61.99%
Omni Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris OMNI muutuse $ -0.06896 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Omni Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.487 (+56.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Omni Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OMNI $ +2.4 (+138.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Omni Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.582 (+61.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Omni Network (OMNI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.