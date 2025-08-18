Rohkem infot ITHEUM

Itheum logo

Itheum hind(ITHEUM)

1 ITHEUM/USD reaalajas hind:

-1.61%1D
USD
Itheum (ITHEUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:21 (UTC+8)

Itheum (ITHEUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-1.60%

-2.24%

-2.24%

Itheum (ITHEUM) reaalajas hind on $ 0.001096. Viimase 24 tunni jooksul ITHEUM kaubeldud madalaim $ 0.001096 ja kõrgeim $ 0.001143 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITHEUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7435877424449285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000836919399514103.

Lüliajalise tootluse osas on ITHEUM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel -2.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Itheum (ITHEUM) – turuteave

No.2354

48.64%

EGLD

Itheum praegune turukapitalisatsioon on $ 533.14K $ 9.89 24 tunnise kauplemismahuga. ITHEUM ringlev varu on 486.44M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

Itheum (ITHEUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Itheum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001793-1.60%
30 päeva$ -0.000135-10.97%
60 päeva$ +0.000044+4.18%
90 päeva$ -0.000204-15.70%
Itheum Hinnamuutus täna

Täna registreeris ITHEUM muutuse $ -0.00001793 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Itheum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000135 (-10.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Itheum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ITHEUM $ +0.000044 (+4.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Itheum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000204 (-15.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Itheum (ITHEUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Itheum hinnaajaloo lehte.

Mis on Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Itheum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Itheum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ITHEUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Itheum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Itheum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Itheum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Itheum (ITHEUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Itheum (ITHEUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Itheum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Itheum hinna ennustust kohe!

Itheum (ITHEUM) tokenoomika

Itheum (ITHEUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITHEUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Itheum (ITHEUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Itheum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Itheum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ITHEUM kohalike valuutade suhtes

Itheum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Itheum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Itheum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Itheum kohta

Kui palju on Itheum (ITHEUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ITHEUM hind USD on 0.001096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ITHEUM/USD hind?
Praegune hind ITHEUM/USD on $ 0.001096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Itheum turukapitalisatsioon?
ITHEUM turukapitalisatsioon on $ 533.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ITHEUM ringlev varu?
ITHEUM ringlev varu on 486.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITHEUM (ATH) hind?
ITHEUM saavutab ATH hinna summas 0.7435877424449285 USD.
Mis oli kõigi aegade ITHEUM madalaim (ATL) hind?
ITHEUM nägi ATL hinda summas 0.000836919399514103 USD.
Milline on ITHEUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ITHEUM kauplemismaht on $ 9.89 USD.
Kas ITHEUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ITHEUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITHEUM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:38:21 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

