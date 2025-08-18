Rohkem infot HEGIC

HEGIC Hinnainfo

HEGIC Ametlik veebisait

HEGIC Tokenoomika

HEGIC Hinnaprognoos

HEGIC Ajalugu

HEGIC – ostujuhend

HEGIC-usaldusraha valuutakonverter

HEGIC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HEGIC logo

HEGIC hind(HEGIC)

1 HEGIC/USD reaalajas hind:

$0.050086
$0.050086$0.050086
-0.84%1D
USD
HEGIC (HEGIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:02 (UTC+8)

HEGIC (HEGIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.050041
$ 0.050041$ 0.050041
24 h madal
$ 0.052592
$ 0.052592$ 0.052592
24 h kõrge

$ 0.050041
$ 0.050041$ 0.050041

$ 0.052592
$ 0.052592$ 0.052592

$ 0.64228275
$ 0.64228275$ 0.64228275

$ 0.004946527298549685
$ 0.004946527298549685$ 0.004946527298549685

-0.82%

-0.84%

+33.62%

+33.62%

HEGIC (HEGIC) reaalajas hind on $ 0.050086. Viimase 24 tunni jooksul HEGIC kaubeldud madalaim $ 0.050041 ja kõrgeim $ 0.052592 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEGICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.64228275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004946527298549685.

Lüliajalise tootluse osas on HEGIC muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel +33.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HEGIC (HEGIC) – turuteave

No.695

$ 35.25M
$ 35.25M$ 35.25M

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

$ 150.86M
$ 150.86M$ 150.86M

703.73M
703.73M 703.73M

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888

23.36%

ETH

HEGIC praegune turukapitalisatsioon on $ 35.25M $ 55.79K 24 tunnise kauplemismahuga. HEGIC ringlev varu on 703.73M, mille koguvaru on 3012009888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.86M.

HEGIC (HEGIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HEGIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00042429-0.84%
30 päeva$ +0.014133+39.30%
60 päeva$ +0.019481+63.65%
90 päeva$ +0.015993+46.90%
HEGIC Hinnamuutus täna

Täna registreeris HEGIC muutuse $ -0.00042429 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HEGIC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.014133 (+39.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HEGIC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEGIC $ +0.019481 (+63.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HEGIC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015993 (+46.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HEGIC (HEGIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HEGIC hinnaajaloo lehte.

Mis on HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HEGIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HEGIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HEGIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HEGIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HEGIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on HEGIC (HEGIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEGIC (HEGIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEGIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HEGIC hinna ennustust kohe!

HEGIC (HEGIC) tokenoomika

HEGIC (HEGIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEGIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HEGIC (HEGIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HEGIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HEGIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HEGIC kohalike valuutade suhtes

1 HEGIC(HEGIC)/VND
1,318.01309
1 HEGIC(HEGIC)/AUD
A$0.07613072
1 HEGIC(HEGIC)/GBP
0.03656278
1 HEGIC(HEGIC)/EUR
0.0425731
1 HEGIC(HEGIC)/USD
$0.050086
1 HEGIC(HEGIC)/MYR
RM0.21086206
1 HEGIC(HEGIC)/TRY
2.04300794
1 HEGIC(HEGIC)/JPY
¥7.362642
1 HEGIC(HEGIC)/ARS
ARS$64.96204286
1 HEGIC(HEGIC)/RUB
3.99235506
1 HEGIC(HEGIC)/INR
4.38302586
1 HEGIC(HEGIC)/IDR
Rp807.83859658
1 HEGIC(HEGIC)/KRW
69.56344368
1 HEGIC(HEGIC)/PHP
2.8323633
1 HEGIC(HEGIC)/EGP
￡E.2.41715036
1 HEGIC(HEGIC)/BRL
R$0.2704644
1 HEGIC(HEGIC)/CAD
C$0.06911868
1 HEGIC(HEGIC)/BDT
6.08244384
1 HEGIC(HEGIC)/NGN
76.81890164
1 HEGIC(HEGIC)/UAH
2.06404406
1 HEGIC(HEGIC)/VES
Bs6.76161
1 HEGIC(HEGIC)/CLP
$48.282904
1 HEGIC(HEGIC)/PKR
Rs14.18836208
1 HEGIC(HEGIC)/KZT
27.11706126
1 HEGIC(HEGIC)/THB
฿1.62228554
1 HEGIC(HEGIC)/TWD
NT$1.50408258
1 HEGIC(HEGIC)/AED
د.إ0.18381562
1 HEGIC(HEGIC)/CHF
Fr0.0400688
1 HEGIC(HEGIC)/HKD
HK$0.39167252
1 HEGIC(HEGIC)/AMD
֏19.14587436
1 HEGIC(HEGIC)/MAD
.د.م0.45027314
1 HEGIC(HEGIC)/MXN
$0.94512282
1 HEGIC(HEGIC)/PLN
0.18231304
1 HEGIC(HEGIC)/RON
лв0.21637152
1 HEGIC(HEGIC)/SEK
kr0.4783213
1 HEGIC(HEGIC)/BGN
лв0.08364362
1 HEGIC(HEGIC)/HUF
Ft16.9090336
1 HEGIC(HEGIC)/CZK
1.0467974
1 HEGIC(HEGIC)/KWD
د.ك0.01527623
1 HEGIC(HEGIC)/ILS
0.16878982
1 HEGIC(HEGIC)/NOK
kr0.51037634
1 HEGIC(HEGIC)/NZD
$0.08414448

HEGIC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HEGIC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse HEGIC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HEGIC kohta

Kui palju on HEGIC (HEGIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEGIC hind USD on 0.050086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEGIC/USD hind?
Praegune hind HEGIC/USD on $ 0.050086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HEGIC turukapitalisatsioon?
HEGIC turukapitalisatsioon on $ 35.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEGIC ringlev varu?
HEGIC ringlev varu on 703.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEGIC (ATH) hind?
HEGIC saavutab ATH hinna summas 0.64228275 USD.
Mis oli kõigi aegade HEGIC madalaim (ATL) hind?
HEGIC nägi ATL hinda summas 0.004946527298549685 USD.
Milline on HEGIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEGIC kauplemismaht on $ 55.79K USD.
Kas HEGIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEGIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEGIC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:02 (UTC+8)

HEGIC (HEGIC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HEGIC/USD kalkulaator

Summa

HEGIC
HEGIC
USD
USD

1 HEGIC = 0.050086 USD

Kauplemine: HEGIC

HEGICUSDT
$0.050086
$0.050086$0.050086
-0.83%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu