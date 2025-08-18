HEGIC (HEGIC) reaalajas hind on $ 0.050086. Viimase 24 tunni jooksul HEGIC kaubeldud madalaim $ 0.050041 ja kõrgeim $ 0.052592 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEGICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.64228275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004946527298549685.
Lüliajalise tootluse osas on HEGIC muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel +33.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HEGIC (HEGIC) – turuteave
No.695
$ 35.25M
$ 35.25M$ 35.25M
$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K
$ 150.86M
$ 150.86M$ 150.86M
703.73M
703.73M 703.73M
3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888
3,012,009,888
3,012,009,888 3,012,009,888
23.36%
ETH
HEGIC praegune turukapitalisatsioon on $ 35.25M$ 55.79K 24 tunnise kauplemismahuga. HEGIC ringlev varu on 703.73M, mille koguvaru on 3012009888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.86M.
HEGIC (HEGIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HEGIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00042429
-0.84%
30 päeva
$ +0.014133
+39.30%
60 päeva
$ +0.019481
+63.65%
90 päeva
$ +0.015993
+46.90%
HEGIC Hinnamuutus täna
Täna registreeris HEGIC muutuse $ -0.00042429 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HEGIC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.014133 (+39.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HEGIC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEGIC $ +0.019481 (+63.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HEGIC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015993 (+46.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HEGIC (HEGIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.
HEGIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HEGIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HEGIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HEGIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HEGIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HEGIC hinna ennustus (USD)
Kui palju on HEGIC (HEGIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEGIC (HEGIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEGIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HEGIC (HEGIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEGIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HEGIC (HEGIC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HEGIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HEGIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.