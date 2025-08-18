Rohkem infot BR

Bedrock hind(BR)

$0.05003
-0.03%1D
Bedrock (BR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:28:51 (UTC+8)

Bedrock (BR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05
24 h madal
$ 0.05021
24 h kõrge

$ 0.05
$ 0.05021
$ 0.22056296219492613
$ 0.03902018689786832
-0.02%

-0.03%

-0.08%

-0.08%

Bedrock (BR) reaalajas hind on $ 0.05004. Viimase 24 tunni jooksul BR kaubeldud madalaim $ 0.05 ja kõrgeim $ 0.05021 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22056296219492613 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03902018689786832.

Lüliajalise tootluse osas on BR muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bedrock (BR) – turuteave

No.1094

$ 11.51M
$ 55.59K
$ 50.04M
230.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.00%

BSC

Bedrock praegune turukapitalisatsioon on $ 11.51M $ 55.59K 24 tunnise kauplemismahuga. BR ringlev varu on 230.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.04M.

Bedrock (BR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bedrock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000015-0.03%
30 päeva$ -0.02148-30.04%
60 päeva$ +0.00308+6.55%
90 päeva$ -0.00302-5.70%
Bedrock Hinnamuutus täna

Täna registreeris BR muutuse $ -0.000015 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bedrock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02148 (-30.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bedrock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BR $ +0.00308 (+6.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bedrock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00302 (-5.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bedrock (BR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bedrock hinnaajaloo lehte.

Mis on Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bedrock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bedrock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bedrock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bedrock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bedrock (BR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bedrock (BR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bedrock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bedrock hinna ennustust kohe!

Bedrock (BR) tokenoomika

Bedrock (BR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bedrock (BR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bedrock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bedrock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BR kohalike valuutade suhtes

1 Bedrock(BR)/VND
1,316.8026
1 Bedrock(BR)/AUD
A$0.0760608
1 Bedrock(BR)/GBP
0.0365292
1 Bedrock(BR)/EUR
0.042534
1 Bedrock(BR)/USD
$0.05004
1 Bedrock(BR)/MYR
RM0.2106684
1 Bedrock(BR)/TRY
2.0411316
1 Bedrock(BR)/JPY
¥7.35588
1 Bedrock(BR)/ARS
ARS$64.9023804
1 Bedrock(BR)/RUB
3.9916908
1 Bedrock(BR)/INR
4.3790004
1 Bedrock(BR)/IDR
Rp807.0966612
1 Bedrock(BR)/KRW
69.4995552
1 Bedrock(BR)/PHP
2.829762
1 Bedrock(BR)/EGP
￡E.2.4164316
1 Bedrock(BR)/BRL
R$0.270216
1 Bedrock(BR)/CAD
C$0.0690552
1 Bedrock(BR)/BDT
6.0768576
1 Bedrock(BR)/NGN
76.7483496
1 Bedrock(BR)/UAH
2.0621484
1 Bedrock(BR)/VES
Bs6.7554
1 Bedrock(BR)/CLP
$48.23856
1 Bedrock(BR)/PKR
Rs14.1753312
1 Bedrock(BR)/KZT
27.0921564
1 Bedrock(BR)/THB
฿1.6217964
1 Bedrock(BR)/TWD
NT$1.5027012
1 Bedrock(BR)/AED
د.إ0.1836468
1 Bedrock(BR)/CHF
Fr0.040032
1 Bedrock(BR)/HKD
HK$0.3913128
1 Bedrock(BR)/AMD
֏19.1282904
1 Bedrock(BR)/MAD
.د.م0.4498596
1 Bedrock(BR)/MXN
$0.9372492
1 Bedrock(BR)/PLN
0.1821456
1 Bedrock(BR)/RON
лв0.2161728
1 Bedrock(BR)/SEK
kr0.4773816
1 Bedrock(BR)/BGN
лв0.0835668
1 Bedrock(BR)/HUF
Ft16.911018
1 Bedrock(BR)/CZK
1.0478376
1 Bedrock(BR)/KWD
د.ك0.0152622
1 Bedrock(BR)/ILS
0.1686348
1 Bedrock(BR)/NOK
kr0.5089068
1 Bedrock(BR)/NZD
$0.0840672

Bedrock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bedrock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bedrock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bedrock kohta

Kui palju on Bedrock (BR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BR hind USD on 0.05004 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BR/USD hind?
Praegune hind BR/USD on $ 0.05004. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bedrock turukapitalisatsioon?
BR turukapitalisatsioon on $ 11.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BR ringlev varu?
BR ringlev varu on 230.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BR (ATH) hind?
BR saavutab ATH hinna summas 0.22056296219492613 USD.
Mis oli kõigi aegade BR madalaim (ATL) hind?
BR nägi ATL hinda summas 0.03902018689786832 USD.
Milline on BR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BR kauplemismaht on $ 55.59K USD.
Kas BR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BR hinna ennustust.
2025-08-18 03:28:51 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

