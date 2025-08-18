Mis on Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bedrock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Bedrock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bedrock (BR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bedrock (BR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bedrock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Bedrock (BR) tokenoomika

Bedrock (BR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bedrock (BR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bedrock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bedrock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BR kohalike valuutade suhtes

Bedrock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bedrock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

