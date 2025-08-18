Bedrock (BR) reaalajas hind on $ 0.05004. Viimase 24 tunni jooksul BR kaubeldud madalaim $ 0.05 ja kõrgeim $ 0.05021 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22056296219492613 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03902018689786832.
Lüliajalise tootluse osas on BR muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bedrock (BR) – turuteave
No.1094
$ 11.51M
$ 11.51M$ 11.51M
$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K
$ 50.04M
$ 50.04M$ 50.04M
230.00M
230.00M 230.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
23.00%
BSC
Bedrock praegune turukapitalisatsioon on $ 11.51M$ 55.59K 24 tunnise kauplemismahuga. BR ringlev varu on 230.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.04M.
Bedrock (BR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bedrock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000015
-0.03%
30 päeva
$ -0.02148
-30.04%
60 päeva
$ +0.00308
+6.55%
90 päeva
$ -0.00302
-5.70%
Bedrock Hinnamuutus täna
Täna registreeris BR muutuse $ -0.000015 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bedrock 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02148 (-30.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bedrock 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BR $ +0.00308 (+6.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bedrock 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00302 (-5.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bedrock (BR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.
Bedrock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bedrock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bedrock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bedrock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bedrock hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bedrock (BR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bedrock (BR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bedrock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bedrock (BR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bedrock (BR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bedrock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bedrock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.